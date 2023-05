DJ MARKET TALK: Obrigações alemãs podem beneficiar de impasse do teto da dívida

(DJ Bolsa)-- As obrigações alemãs devem beneficiar significativamente de um impasse sobre o teto da dívida nos EUA, tendo em conta as implicações massivas para os Treasurys, mas o risco é reduzido e está a cair, refere o estratega de taxas do Citi Jamie Searle numa nota. "Além disso, as taxas em EUR terão mais margem para subir do que os Treasurys no caso de qualquer choque económico tendo em conta o pré... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.