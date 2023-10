DJ MARKET TALK: Obrigações cumprem função enquanto estabilizadoras de portefólio

(DJ Bolsa)-- As obrigações, em particular, podem novamente cumprir a função de estabilizadoras de portefólio, diz Tilmann Galler, estratega de mercados de capitais do J.P. Morgan Asset Management, numa nota. As yields reais das obrigações soberanas globais estão de volta a níveis que não eram vistos há 14 anos, diz. "Se assumirmos que estamos a dirigir-nos para uma recessão moderada, então ainda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.