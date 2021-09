DJ MARKET TALK: Obrigações da periferia da Zona Euro atrativas

(DJ Bolsa)-- As obrigações da periferia da Zona Euro oferecem um valor relativamente atrativo de oportunidades de entrada na maturidade mais longa da curva da yield, diz Matteo Germano, responsável de vários ativos da Amundi. "O valor relativo da dívida da periferia europeia que favorece as BTP [de Itália] a 30 anos face às Bunds é atrativo", diz. Germano atribui esta atratividade a uma recuperação das expectativas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone