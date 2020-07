DJ MARKET TALK: Obrigações da periferia devem continuar a superar pares

(DJ Bolsa)-- As obrigações da periferia da Zona Euro devem continuar a superar os seus pares mais seguros, particularmente as Bunds, nos próximos trimestres, diz Oliver Jones, economista sénior de mercados da Capital Economics. Os spreads mais reduzidos das yields das obrigações podem parecer estar em discordância com o aumento elevado da dívida pública da Zona Euro registada recentemente e a elevada probabilidade de o bloco experienciar uma ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

