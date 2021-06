DJ MARKET TALK: Obrigações da UE não vão substituir Bunds como referência

(DJ Bolsa)-- A natureza temporária do programa Next Generation EU vai impedir que as obrigações da UE substituam as Bunds como referência europeia, disse o HSBC. A UE fará empréstimos para o NGEU até ao final de 2026, com o empréstimo a ser totalmente reembolsado até ao final de 2058. "Se fosse colocado numa base mais permanente, acreditamos que a hipótese de se tornar o novo ativo de referência da Zona ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

