DJ MARKET TALK: Obrigações da Zona Euro focadas na inflação esta semana

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação da Zona Euro para fevereiro são o destaque para o mercado obrigacionista esta semana, dizem analistas do UniCredit Research numa nota. "Embora esperemos que a taxa homóloga de inflação deva cair de 8,6% para 8,0%, os participantes do mercado devem prestar mais atenção ao aumento esperado de 0,4% em cadeia quando os dados forem divulgados na quinta-feira", dizem os analistas. Esta ...