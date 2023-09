DJ MARKET TALK: Obrigações da Zona Euro podem ser beneficiadas por recuo da inflação

(DJ Bolsa)-- As obrigações soberanas da Zona Euro podem ser beneficiadas, com as yields a caírem como consequência, se os dados preliminares da inflação da Zona Euro para setembro revelarem "uma aceleração das tendências desinflacionistas" quando forem divulgados na próxima sexta-feira, referem analistas do UniCredit Research numa nota. Um recuo significativo da inflação pode levar a uma ligeira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.