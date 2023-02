DJ MARKET TALK: Obrigações da Zona Euro terão reagido demais à decisão do BCE

(DJ Bolsa)-- A reação inicial do mercado de dívida da Zona euro à reunião do Banco Central Europeu foi demasiado dovish, diz Jussi Hiljanen, estratega-chefe do SEB para taxas em EUR e USD, numa nota. Acrescenta que o SEB continua a ver riscos ascendentes para a inflação subjacente da Zona Euro. "Esperamos que o outlook de inflação nos próximos meses fique em linha com as expectativas do BCE, mas com riscos ascendentes"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.