DJ MARKET TALK: Obrigações de alta qualidade melhores que ações

(DJ Bolsa)-- Os ativos de rendimento fixo de elevada qualidade oferecem oportunidades atrativas dadas as yields razoáveis e a margem para ganhos de capital, caso aconteça um abrandamento económico, diz a UBS Global Wealth Management Investment Research. A firma prefere obrigações em relação às ações e preferem obrigações soberanas de elevada qualidade, bem como de grau de investimento e obrigaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.