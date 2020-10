DJ MARKET TALK: Obrigações de Espanha entre as escolhas do JPM para mais exposição

(DJ Bolsa)-- Espanha continua a ser uma das principais escolhas do JPMorgan para estar overweight entre as obrigações soberanas da Zona Euro. O banco destaca os preços e a liquidez. O JPM mantém posições longas na dívida de Espanha a 10 anos contra a dívida de França e posições a 30 e 50 anos, diz o banco. (emese.bartha@wsj.com)

