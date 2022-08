DJ MARKET TALK: Obrigações de Itália devem recuperar após Moody's cortar outlook

(DJ Bolsa)-- Os spreads das yields das obrigações de Itália devem continuar a expandir-se devido ao alívio dos riscos políticos e à atratividade das yields relativamente elevadas, refere o analista de taxas do Commerzbank Michael Leister numa nota. Isto deve contrariar o corte do outlook de Itália pela Moody's para negativo face a estável. "A mesma ação de rating pela S&P na semana anterior já tinha ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

