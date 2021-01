DJ MARKET TALK: Obrigações de Itália recuam com crise no governo

(DJ Bolsa)-- As obrigações de Itália apresentam um desempenho inferior face aos pares da Zona Euro, mas apenas de forma contida, depois de o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi ter retirado os seus ministros do governo, como era esperado. A crise do governo tem-se acentuado nos últimos dias, dando aos mercados tempo para descontar os potenciais desenvolvimentos, o que explica o impacto bastante moderado. A yield da BTP a 10 anos soma 3,5 pontos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

