DJ MARKET TALK: Obrigações de Itália sobem após discurso de Draghi

(DJ Bolsa)-- As obrigações de Itália sobem esta quarta-feira e destacam-se entre as pares da Zona Euro, depois de o primeiro-ministro Mario Draghi ter indicado que se vai manter no cargo se vencer uma moção de confiança no Parlamento. As yields das BTP a 10 anos caem 11 pontos base para 3,209%. (emese.bartha@wsj.com)

Traduzido para a Dow Jones Newswires pela Webtexto (EMC; AMS)