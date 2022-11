DJ MARKET TALK: Obrigações de maturidade curta já incorporam subidas dos juros

(DJ Bolsa)--O HSBC Global Private Banking está a reequilibrar-se a favor das obrigações antes do pico das taxas de juro, disse o diretor de investimentos global Willem Sels num outlook de investimento para o primeiro trimestre de 2023. "Consideramos que maturidades curtas são o lugar onde queremos estar, uma vez que incorporam as subidas dos juros que prevemos, enquanto o prolongamento da duration vai aumentar a volatilidade sem dar aos investidores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.