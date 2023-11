DJ MARKET TALK: Obrigações de qualidade têm lugar em portefólios mistos

(DJ Bolsa)-- A base das elevadas taxas de juro deu às obrigações com bom rating de crédito uma nova justificação para integrarem um portefólio misto, uma vez que oferecem agora um retorno adequado e também agem como estabilizador de portefólio, refere Ernst Konrad, associado-executivo e gestor principal de portefólio da Eyb & Wallwitz. "Os cortes das taxas de juro a partir de meados do próximo ano vã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.