DJ MARKET TALK: Obrigações devem celebrar se inflação da Alemanha descer

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação da Alemanha tem feito grandes progressos para o alvo de 2% do Banco Central Europeu, e se os dados desta quarta-feira confirmarem isso, os mercados de obrigações devem ficar agradados, diz Birgit Henseler, analista do DZ Bank Research, numa nota. Uma queda pronunciada dos dados do IPC da Alemanha pode reforçar a visão entre os participantes do mercado de que o BCE não terá de subir novamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.