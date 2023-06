DJ MARKET TALK: Obrigações devem manter-se calmas antes do IPC dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- É improvável que os mercados de obrigações se movimentem muito antes de os dados da inflação dos EUA serem divulgados na próxima semana, pouco antes da decisão da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira, disse Mohit Kumar, economista-chefe do Jefferies de estratégia de taxas de juro para a Europa. "Não há muitos dados entre agora e 13 [de junho] que possam influenciar os mercados", disse....