DJ MARKET TALK: Obrigações devem reforçar efeitos defensivos

(DJ Bolsa)-- Tendo em conta as yields mais elevadas e os riscos para o crescimento, o Goldman Sachs Asset Management acredita que o poder defensivo e as propriedades geradoras de alfa das obrigações soberanas estão reforçados. A gestora de ativos mantém a tendência underweight nas taxas europeias dados os riscos hawkish para a política do Banco Central Europeu decorrente da inflação dos serviços, o crescimento salarial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.