DJ MARKET TALK: Obrigações devem ter melhor desempenho no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O abrandamento do crescimento e da inflação, em conjunto com o ambiente político de incerteza, vão criar um ambiente perfeito para as obrigações terem um desempenho melhor que outros ativos no primeiro trimestre de 2024, diz o Saxo num outlook. "Os investidores em obrigações estão perante a oportunidade de obter uma das yields mais elevadas em mais de 10 anos", diz Althea Spinozzi, estratega sé... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.