DJ MARKET TALK: Obrigações enfrentam teste de realidade

(DJ Bolsa)-- Para os mercados, o regresso do período de férias de agosto está a começar a parecer um duro teste de realizada, mas nenhum sente isso como o mercado de obrigações, que já cederam os ganhos do verão, dizem os analistas do Natixis numa nota. A perspetiva de uma postura hawkish por mais tempo da Reserva Federal dos EUA substituiu a esperança de uma inversão de rumo por parte do banco central, acrescentam ...

