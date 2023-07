DJ MARKET TALK: Obrigações espanholas dirigidas por outros fatores além de eleições

(DJ Bolsa)- Os impasses políticos e os longos processos de formação de governos não são novidades para os investidores nas obrigações soberanas espanholas, que são mais direcionadas por outros fatores, referem analistas do DZ Bank Research. "As obrigações espanholas, como o mercado em geral, continuam a ser influenciadas por fatores muito mais amplos como a situação macro e a política monetá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.