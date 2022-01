DJ MARKET TALK: Obrigações estão mais vulneráveis a dados de segunda linha

(DJ Bolsa)-- Os dias em que os investidores compravam obrigações "com os olhos fechados, confiantes no eventual suporte dos bancos centrais ao mercado" são se foram, dizem os estrategas de taxas do ING, acrescentando que a vulnerabilidade do mercado a dados de segunda linha está a aumentar. "Isto torna as taxas muito mais sensíveis a dados económicos de segunda linha e aumenta as probabilidades de vendas de dívida ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone