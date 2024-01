DJ MARKET TALK: Obrigações high-yield e de grau de investimento mais atrativas que ações

(DJ Bolsa)-- As obrigações high-yield e de grau de investimento oferecem yields em torno de 8% e 5%, respetivamente, e parecem mais atrativas do que as ações, referem os analistas do CreditSights, numa nota. No longo prazo, as obrigações empresariais dos EUA parecem atrativas antes dos esperados cortes das taxas de juro, referem os analistas. A CreditSights aconselha os investidores a exercer cautela nos mercados de crédito nas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.