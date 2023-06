DJ MARKET TALK: Obrigações italianas parecem caras face a pares alemãs

(DJ Bolsa)- As obrigações soberanas de Itália, ou BTP, registaram um desempenho superior ao das pares da Zona Euro no mês passado, o que as colocou a negociar em níveis elevados face às obrigações alemãs, referem estrategas de taxas do Deutsche Bank numa nota. O spread entre as yields das BTP e das Bunds alemãs a 10 anos caiu para menos de 170 pontos base e, a este nível, as BTP "parecem caras" contra ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.