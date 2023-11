DJ MARKET TALK: Obrigações oferecem boas perspetivas após outlook "complicado"

(DJ Bolsa)-- As obrigações soberanas oferecem boas perspetivas de longo prazo depois de uma forte subida das yields, diz a Amundi num outlook mensal. "Perante os riscos de um abrandamento económico, pensamos que as obrigações vão agir como um diversificador." O outlook de curto prazo para as obrigações é "complicado" e sujeito aos próximos dados, "levando-nos a ser ágeis", diz Amundi.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.