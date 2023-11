DJ MARKET TALK: Obrigações podem estar a sobrevalorizar taxas de juro altas

(DJ Bolsa)-- Os mercados de obrigações podem estar a sobrevalorizar o risco de que as taxas de juro elevadas representem um novo normal, afirma a UBS Global Wealth Management, que espera que os bancos centrais comecem a cortar as taxas em 2024. A gestora de ativos também prevê que as yields recuem no próximo ano. "Isto fala a favor da limitação das alocações de liquidez e da fixação das yields das obrigaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.