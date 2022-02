DJ MARKET TALK: Obrigações presas em intervalo até dados da inflação de fevereiro

(DJ Bolsa)-- As obrigações soberanas da Zona Euro podem continuar a negociar num intervalo até que as leituras preliminares dos dados da inflação de fevereiro sejam divulgadas esta semana, dizem estrategas de taxas do Morgan Stanley. Os estrategas acrescentam que os dados ainda mais robustos da inflação podem alimentar a especulação de uma subida antecipada das taxas pelo Banco Central Europeu, levando a uma nova vaga ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

