DJ MARKET TALK: Obrigações procuram direção

(DJ Bolsa)-- O mercado de obrigações está a tentar encontrar uma direção clara, escrevem os estrategas de taxas do Commerzbank numa nota. Acrescentam que os dados do sentimento empresarial da Alemanha do Ifo podem ser um possível catalisador. "Pode ser necessária uma melhoria bastante maior que o esperado, uma vez que o mercado parece posicionado para uma ligeira recessão, também a julgar pela reação contida ...