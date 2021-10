DJ MARKET TALK: Obrigações são positivas para alocação de ativos - Pimco

(DJ Bolsa)-- A Pimco prevê que as obrigações continuem a dar benefícios na diversificação de alocação de ativos. "Embora as expectativas de retornos sejam reduzidas por todas as classes de ativos, há locais em que as obrigações podem ter desempenhos superiores ao das ações -- sobretudo no retorno por unidade de volatilidade", diz a gestora de ativos. Ainda assim, no cenário base da Pimco ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone