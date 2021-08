DJ MARKET TALK: Obrigações só reagirão com PMI muito abaixo do esperado

(DJ Bolsa)-- É pouco provável que as yields da dívida da Zona Euro reajam acentuadamente aos dados dos índices de gestores de compras, ou PMI, esta segunda-feira, a menos que estes fiquem muito abaixo do previsto, dizem estrategas de taxas do Mizuho. "O primeiro foco da semana são claramente os PMI, mas achamos que seria preciso ficarem muito aquém do previsto para haver reação, pelo menos nas taxas em EUR", dizem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone