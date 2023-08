DJ MARKET TALK: Obrigações soberanas atrativas mas ações também

(DJ Bolsa)--As obrigações soberanas continuam atrativas, mas as perspetivas para as ações melhoraram, disse Steven Bell, economista-chefe para a EMEA da Columbia Threadneedle Investments. "As obrigações parecem atrativas, dados os altos rendimentos sem risco disponíveis", disse Bell, prevendo que as yields caiam à medida que as tendências da inflação diminuem em direção às metas do banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.