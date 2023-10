DJ MARKET TALK: Obrigações soberanas continuam a enfrentar desafios

(DJ Bolsa)-- As obrigações soberanas, apesar de terem caído substancialmente desde o início de 2022, enfrentam três desafios principais, pelo menos no curto a médio prazo, refere a Aviva Investors. "Em primeiro, as pressões inflacionistas devem continuar; em segundo, os deficits orçamentais aumentaram nos últimos anos; e em terceiro, os mercados estão a confrontar-se com a restrição quantitativa"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.