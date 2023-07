DJ MARKET TALK: Obrigações soberanas da Zona Euro incorporam restrição quantitativa

(DJ Bolsa)-- Os spreads das obrigações soberanas da Zona Euro incorporaram a narrativa de uma restrição quantitativa mais rápida do Banco Central Europeu na sua trajetória, o que é mais uma razão para acontecer, refere o diretor de taxas europeias Antoine Bouvet e o estratega sénior de taxas Benjamin Schroeder, ambos do ING, numa nota. "Contra isto, o sentimento de risco é forte nos mercados", dizem. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.