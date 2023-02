DJ MARKET TALK: Obrigações soberanas parecem estar a caminho da consolidação

(DJ Bolsa)-- As obrigações de ambos os lados do Atlântico parecem estar a preparar-se para uma consolidação nos próximos tempos, refere a equipa de analistas da Metzler numa nota. Os bancos centrais continuam em foco, mas a restrição da política monetária pelos principais bancos já não parece estar muito elevada na lista de receios dos participantes do mercado, dizem os analistas. "Mesmo que assumí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.