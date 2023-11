DJ MARKET TALK: Obrigações soberanas podem ter bom desempenho em 2024

(DJ Bolsa)-- As obrigações soberanas devem receber uma procura sólida no próximo ano, à medida que a inflação abranda e os bancos centrais começam a cortar as taxas de juro, diz Elia Lattuga, subdiretor global de research do UniCredit Research num webinar gravado. Contudo, a grande oferta, a restrição quantitativa do Banco Central Europeu e a incerteza sobre o prémio de termo -- a compensação adicional ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.