DJ MARKET TALK: Obrigações têm pouca margem para subir mais

(DJ Bolsa)-- Será difícil para as obrigações subirem mais, mesmo que os mercados continuem em modo de aversão ao risco, diz Mark Dowding, CIO da BlueBay Asset Management, numa nota. Isso implica que as yields das obrigações podem não descer muito mais. "Com a incerteza elevada e as subidas de taxas descontadas nas trajetórias dos bancos centrais para 2022, achamos que não há necessidade de ter uma postura ...

