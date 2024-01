DJ MARKET TALK: Obstáculos à economia global estão a diminuir - BCE/Lagarde

(DJ Bolsa)-- A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, diz que embora a economia global deva normalizar após a turbulência da pandemia e o recente choque do preço da energia, pode ser um novo normal diferente do que estávamos habituados. "O perído anterior a 2023 foi estranho, extraordinário, difícil de analisar", disse Lagarde num painel no Fórum Económico Mundial em Davos. Houve um regresso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.