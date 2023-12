DJ MARKET TALK: Obstáculos devem marcar mercado de obrigações da Zona Euro em 2024

(DJ Bolsa)-- As obrigações soberanas da Zona Euro deverão enfrentar uma longa lista de problemas no futuro, que poderão fazer recuar as yields das Bunds a 10 anos para 2,75%-2,85% em janeiro, afirmam numa nota analistas da Morgan Stanley Research. "Aproximando-nos da reunião de dezembro do Banco Central Europeu, consideramos agora que o risco-recompensa na duration longa do euro é muito menos atrativo do que era há algumas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.