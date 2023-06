DJ MARKET TALK: OCDE corta previsão do PIB da Alemanha devido a pressão da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O outlook de crescimento económico para a Alemanha foi cortado esta quarta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, ou OCDE, uma vez que a elevada inflação está a penalizar o consumo privado. O grupo reviu em baixa as previsões de crescimento económico em 2023 para 0%, face a 0,3% nas previsões de março, e para 1,3% contra 1,7% em 2024. A subida das taxas de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.