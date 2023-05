DJ MARKET TALK: OCDE corta previsão do PIB da Alemanha para 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, ou OCDE, cortou a sua previsão para o PIB da Alemanha em 2024 para 1,3% face a 1,7% na sua mais recente sondagem económica, sinalizando uma inflação persistentemente elevada na maior economia da Zona Euro. A organização disse que a inflação da Alemanha -- de acordo com os padrões harmonizados da UE -- deve atingir uma mé...