DJ MARKET TALK: Oferta bruta de dívida da Zona Euro deve subir em 2023

(DJ Bolsa)-- A oferta de dívida bruta da Zona Euro pode subir para EUR1,164 biliões em 2023, mais EUR60 mil milhões do que em 2022, diz Aman Bansal, estratega de taxas do Citi, numa nota. O aumento marcaria uma inversão face à tendência do pós-pandemia de descidas anuais, diz. Os riscos ascendentes para a previsão do Citi advêm de mais medidas de suporte de energia e abrandamento do crescimento, o que pode motivar medidas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.