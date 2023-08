DJ MARKET TALK: Oferta da ArcelorMittal pela US Steel parece improvável

(DJ Bolsa)-- Uma proposta da ArcelorMittal para adquirir a totalidade da U.S. Steel parece improvável, visto que a empresa alienou quase todos os seus ativos nos EUA há três anos, mas não é impossível, dizem Ephrem Ravi e Krishan Agarwal, analistas do Citi, numa nota de research depois de uma notícia de que a empresa luxemburguesa está a considerar uma potencial oferta pela empresa. Em vez disso, a ArcelorMittal pode estar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.