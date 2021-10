DJ MARKET TALK: Oferta da Auchan pela Carrefour demasiado baixa

(DJ Bolsa)-- A administração da Carrefour recusou uma oferta de EUR21,5 por ação por parte da Auchan por ser demasiado reduzida, uma avaliação que os analistas do Jefferies dizem concordar, tendo em conta as sinergias significativas que a Auchan ganharia de uma fusão. A compra da Carrefour daria à Auchan acesso a uma combinação de lucros de mais de EUR1,6 mil milhões, diz o Jefferies. A Carrefour também ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

