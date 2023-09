DJ MARKET TALK: Oferta de dívida da Zona Euro deve acelerar em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A emissão de obrigações soberanas da Zona Euro vai acelerar significativamente em setembro, tendo em conta os padrões sazonais típicos, dizem os estrategas de taxas do Barclays numa nota de research de taxas de juro. Os estrategas preveem que a emissão bruta de obrigações soberanas seja de EUR103 mil milhões este mês, face a cerca de EUR82 mil milhões em agosto, enquanto os reembolsos serão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.