DJ MARKET TALK: Oferta de dívida da Zona Euro em 2024 deve testar a procura

(DJ Bolsa)-- A emissão de oferta de obrigações soberanas na Zona Euro deve ser um teste para a procura no início do novo ano e mais ao longo de 2024, diz Elmar Voelker, analista sénior de rendimento fixo da LBBW, numa nota. "Um foco particular da oferta está, portanto, no primeiro trimestre, que normalmente representa cerca de 30% das emissões brutas anuais", diz. Janeiro é regularmente o mês com a oferta mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.