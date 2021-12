DJ MARKET TALK: Oferta de obrigações da Zona Euro deve cair em dezembro para mínimo

(DJ Bolsa)-- O Citi preve uma oferta bruta de obrigações de EUR41 mil milhões na Zona Euro em dezembro, registando a oferta mensal mais reduzida em 2021, dizem os estrategas Puja Sawant e Saumesh Dutta. Isto é menos de metade da média mensal de EUR99 mil milhões que o Citi espera este ano. Os reembolsos vão totalizar os EUR32 mil milhões em dezembro, enquanto as compras de ativos por parte do Banco Central Europeu devem ser ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

