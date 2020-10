DJ MARKET TALK: Oferta de obrigações na Zona Euro compensada por reembolsos

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley espera que a oferta de obrigações na Zona Euro seja de EUR79,5 mil milhões nas próximas cinco semanas, diz o estratega Matthew Hornbach. O volume relativamente moderado, pelo menos quando comparado com os meses anteriores, indica que os países da Zona Euro fizeram progressos no cumprimento dos programas de financiamento. Nas próximas cinco semanas, Hornbach espera que a oferta seja mais do que compensada ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone