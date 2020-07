DJ MARKET TALK: Oferta e procura penalizam comércio externo da Alemanha

(DJ Bolsa)-- Ainda que o fim da paralisação na Alemanha e em muitos parceiros comerciais remova alguns dos obstáculos ao comércio, a recuperação da atividade continua penalizada pelas perturbações da oferta, diz o Citi. "Mas o problema chave pode cada vez mais ser a procura à medida que a cautela pesa sobre o consumo e investimento por todo o mundo enquanto a pandemia continua e os níveis de dívida disparam", diz o banco.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

