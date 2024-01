DJ MARKET TALK: Oferta elevada de obrigações soberanas pode impulsionar yields

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os maiores países desenvolvidos devem aumentar a emissão de obrigações soberanas em 2024, o que pode impulsionar as yields dos títulos soberanos e empresariais, refere a CreditSights numa nota. A pesada oferta de obrigações antecipada pode prejudicar o apetite dos investidores por ativos de rendimento fixo ou "ocupar os mercados [de obrigações] empresariais tendo em conta os spreads relativamente restritos"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.