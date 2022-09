DJ MARKET TALK: Oferta final da Rio Tinto pela Turquoise parece sensata

(DJ Bolsa)-- A Rio Tinto chegou a acordo para comprar a participação remanescente na mineradora de cobre focada na Mongólia Turquoise Hill, pagando C$43 por ação em dinheiro. A oferta final fica abaixo do intervalo esperado pelo Berenberg entre C$45 e C$50 por ação, e é um preço sensato que equilibra o risco-recompensa do ativo, dizem os analistas do banco numa nota de research. "Apoiamos o negócio (…) e achamos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

